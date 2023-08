Alemanha empata com Coreia do Sul e é eliminada da Copa feminina; Marrocos faz história

436

Depois das eliminações de Brasil e Canadá, a Alemanha protagonizou a terceira grande surpresa da Copa do Mundo feminina ao cair na primeira fase, com um empate em 1 a 1 com a coreia do Sul nesta quinta-feira (3), pelo Grupo H.



As alemãs, bicampeãs mundiais, saíram atrás no placar logo aos seis minutos com um gol de Cho So-hyun, que recebeu livre na área e só tocou na saída da goleira.



O empate veio ainda no primeiro tempo, com a capitã Alexandra Popp (42'), que marcou de cabeça após cruzamento de Svenja Huth pela direita.



Com este resultado, e a também surpreendente vitória do Marrocos sobre a Colômbia por 1 a 0 no outro jogo da chave, a Alemanha volta mais cedo para casa.



Apesar de dependerem de si mesmas, as alemãs sofreram um gol muito cedo, o que aumentou a tensão do jogo.



Sem pontaria, a Alemanha teve 14 finalizações em todo o duelo, mas apenas quatro foram na direção do gol sul-coreano.



Autora do gol alemão, Popp perdeu a principal oportunidade do segundo tempo, acertando uma cabeçada no travessão (60').



A atacante se despede do Mundial como uma das artilheiras do torneio com quatro gols, ao lado da japonesa Miyazawa, que vai disputar as oitavas de final.



- Marrocos faz história -



Por sua vez, Marrocos fez história ao se classificar para as oitavas de final em sua primeira participação na Copa feminina.



As marroquinas venceram a Colômbia graças ao gol da atacante Anissa Lahmari nos acréscimos da primeira etapa (45'+4), após rebote da goleira Catalina Pérez em cobrança de pênalti.



Mesmo com a derrota, as colombianas se classificaram em primeiro do grupo com os mesmos seis pontos do Marrocos, mas com melhor saldo de gols, e vão enfrentar a Jamaica na próxima fase.



"É um adversário difícil, que não sofreu gols e é muito forte na defesa", previu o técnico da Colômbia, Nelson Abadía.



Já as marroquinas entrarão em campo contra a França por uma vaga nas quartas de final.



"Trabalhamos muito ao longo destes três anos, esta é a recompensa pelo trabalho que fizemos", comemorou o técnico da seleção do Marrocos, o francês Reynald Pedros.