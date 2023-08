Turquia desiste de sediar COP16 sobre biodiversidade em 2024

436

A Turquia desistiu de sediar a COP16, a grande reunião de cúpula internacional sobre biodiversidade que aconteceria no país em 2024, devido aos terremotos recentes que abalaram o país, anunciou a ONU.



A Turquia decidiu renunciar a ser "anfitriã e a presidir esta reunião devido a uma situação de força maior criada pelos três terremotos destrutivos ocorridos em fevereiro de 2023", escreveu a secretaria da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) em carta datada de 31 de julho e dirigida aos participantes.



A CDB apela aos países voluntários para que organizem o evento, nas mesmas datas (21 de outubro a 1º de novembro de 2024) ou outras datas próximas, para que se apresentem "o mais rápido possível".



As COPs dedicadas à biodiversidade acontecem a cada dois anos, ao contrário das COPs do clima, que são anuais. A última edição, que seria realizada na China em 2020, foi adiada devido à covid-19 e finalmente aconteceu em dezembro de 2022 em Montreal.



Esta edição resultou em um acordo histórico, quando países de todo o mundo estabeleceram um plano de ação que visa proteger 30% do planeta até 2030.