Singapura executa terceiro condenado por narcotráfico em pouco mais de uma semana

Singapura executou um homem de 39 anos condenado por tráfico de heroína, o quinto enforcamento do ano e o terceiro em pouco mais de uma semana na cidade-Estado, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira.



Mohamed Shalleh Adul Latiff foi condenado à morte por posse de 55 gramas de heroína "com o propósito de traficar" em 2019. A pena capital foi executada nesta quinta-feira, informou o Departamento Central de Narcóticos.



De acordo com os documentos judiciais, ele trabalhava como entregador antes de sua detenção em 2016. Durante o julgamento, ele afirmou que acreditava estar entregando cigarros de contrabando a um amigo a quem devia dinheiro.



Ele foi o 16º enforcado desde que o governo retomou as execuções em março 2022, após dois anos de pausa devido à pandemia de covid-19.



Na sexta-feira passada, a cidade-Estado executou pela primeira vez em quase 20 anos uma mulher em outro caso de narcotráfico. Dois dias antes, um réu foi enforcado por uma condenação similar.



A ONU criticou as execuções e pediu que Singapura adote uma moratória nas sentenças de morte.



Mas o governo da cidade-Estado alega que a pena capital, que pode ser aplicada contra quem trafica mais de 500 gramas de maconha ou 15 gramas de heroína, tem um efeito dissuasivo contra o narcotráfico.