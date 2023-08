Ucrânia afirma que derrubou 15 drones russos lançados contra Kiev

436

A defesa aérea ucraniana derrubou 15 drones russos lançados na direção de Kiev na madrugada de quinta-feira (3), anunciou o comandante da administração militar da capital, Sergiy Popko.



As forças ucranianas "detectaram e destruíram 15 alvos aéreos que se aproximavam de Kiev", afirmou Popko no Telegram, que identificou os dispositivos como drones explosivos "Shahed" de fabricação iraniana.



"De acordo com as informações disponíveis até o momento, não houve vítimas ou danos na capital", acrescentou.



O alerta aéreo, de número 820 em Kiev desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, durou três horas, informou Popko.



Na noite anterior, o exército ucraniano afirmou que derrubou mais de 10 drones no céu da capital.



A queda dos destroços provocou danos materiais pequenos e não deixou feridos.



Ao mesmo tempo, ataques russos com drones provocaram danos consideráveis na quarta-feira em uma área portuária ucraniana em Izmail, no Danúbio, uma infraestrutura crucial para as exportações de grãos.



Na Rússia, o governador da região de Kaluga, Viacheslav Chapsha, anunciou nesta quinta-feira que a defesa antiaérea derrubou seis drones na área, que fica 200 km ao sul de Moscou.



"Esta noite, seis drones que tentavam atravessar a região de Kaluga foram derrubados pelos sistemas de defesa antiaérea", disse Chapsha.



"Não houve vítimas ou danos", acrescentou o governador.



Nas últimas semanas, os ataques ucranianos com drones contra o território russo aumentaram, em particular contra Moscou e a península anexada da Crimeia.



Na terça-feira, a Rússia afirmou que impediu um ataque de drones em Moscou, mas admitiu que um deles atingiu um prédio da capital, o mesmo edifício que já havia sido alvo de um ataque no fim de semana.