Felipe Meligeni eliminado na segunda rodada do ATP 250 de Los Cabos

O brasileiro Felipe Meligeni foi derrotado na segunda rodada do torneio ATP 250 de Los Cabos pelo americano Tommy Paul, terceiro cabeça de chave da competição, por 2-0.



Em uma partida muito equilibrada, Paul venceu Meligeni com parciais de 7-5 e 7-6 em duas horas e 12 minutos.



-Resultados da segunda rodada do torneio de Los Cabos:



Alex de Miñaur x Thiago Tirante (ARG) 6-2, 6-1



Dominik Koepfer x James Duckworth (AUS) 6-2, 6-2



Tommy Paul x Felipe Meligeni (BRA) 7-5, 7-6



Borna Coric x Jason Jung (TPE) 6-1, 6-2



Ilya Ivashka x Borna Gojo (CRO) 5-7, 6-2, 6-4



Nicolás Jarry x Gijs Brouwer (HOL) 7-6 4-6, 6-4



Aleksandar Kovacevic (USA) x Cameron Norrie 5-7, 7-6 6-4



Stefanos Tsitsipas x John Isner (EUA) 6-2, 6-4