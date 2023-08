436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira (3) a libertação imediata do presidente destituído do Níger, Mohamed Bazoum, que foi preso pelos militares que deram um golpe de Estado há uma semana.



"Eu peço a libertação imediata do presidente Bazoum e de sua família, assim como a preservação da duramente conquistada democracia no Níger", afirmou Biden em um comunicado.