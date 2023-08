Com dois gols de Messi, Inter Miami vence Orlando (3-1) e vai às oitavas da Leagues Cup

436

A festa de Lionel Messi em Miami continua. O Inter se classificou para as oitavas de final da Leagues Cup nesta quarta-feira (2) ao vencer o Orlando City por 3 a 1, no primeiro derby da Flórida para o craque argentino, que conseguiu sua segunda dobradinha consecutiva.



De gol em gol - já marcou cinco em três partidas -, Messi já se tornou o ídolo indiscutível de uma torcida que agora sonha em vencer este torneio disputado pelas equipes da MLS (Estados Unidos e Canadá) e da liga mexicana.



O jogo começou da melhor forma para o Inter Miami. Sergio Busquets comandava o meio-campo, o time jogava com paciência e só faltava Messi entrar mais no jogo.



'La Pulga' não demorou a aparecer. Aos 6 minutos, Robert Taylor recebeu pela esquerda, encarou o lateral do time adversário, acelerou para o centro e viu Messi se livrar da marcação na área. O atacante deu um passe brilhante e por cima da defesa, que o capitão argentino dominou e finalizou na rede.



Os 20.000 espectadores do DRV PNK em Fort Lauderdale, ao norte de Miami, já esfregavam as mãos prontos para mais uma grande exibição de sua estrela.



- Cartão amarelo para Messi -



Parecia questão de tempo que o Inter marcasse o segundo gol. Mas foi o Orlando City, que até então não havia assustado, quem empatou em uma jogada isolada.



O meio-campista uruguaio César Araújo marcou com um chute rasteiro após o goleiro Drake Callender desviar um belo disparo do colombiano Iván Angulo.



O gol do Orlando atrapalhou o Inter, que durante alguns minutos deu uma série de passes ruins e viradas de jogo mal feitas, inclusive de Messi. O camisa 10, frustrado com a marcação, recebeu seu primeiro cartão amarelo nos Estados Unidos com um empurrão em um adversário.



Depois de protestar por sofrer várias entradas, o gênio de Rosário voltou a focar no jogo e quase colocou seu time novamente em vantagem com duas chances claras antes do fim do primeiro tempo.



O segundo gol do Inter saiu logo após o intervalo. O árbitro marcou pênalti após um leve puxão do zagueiro Antonio Carlos em Josef Martínez na área. O atacante venezuelano não vacilou e converteu.



- Estreia de Jordi Alba -



Desta vez o Orlando, treinado pelo colombiano Óscar Pareja, não voltou a reagir. Na frente, Busquets e Messi controlavam o jogo, e receberam o reforço de Jordi Alba.



O lateral-esquerdo espanhol, apresentado brevemente antes da partida, teve poucas chances de brilhar, mas sua parceria com seus ex-companheiros de Barcelona promete.



A vitória já parecia clara para o Inter Miami, mas Messi se encarregou de evitar sustos. Após uma boa jogada coletiva, Josef Martínez recebeu na área, ergueu a cabeça e deixou o craque argentino sozinho diante do goleiro. Messi não falhou com o pé direito e encerrou assim mais uma boa atuação aumentando sua sequência de vitórias na Flórida. Três em três.



Com a vitória desta quarta-feira, o Inter avança numa competição que oferece a Messi uma chance antecipada de lutar pelo seu primeiro título de clubes fora do futebol europeu.



Esta competição de verão oferece três vagas na Copa dos Campeões da Concacaf de 2024, via de acesso ao Mundial de Clubes, e parece uma opção mais promissora do que a MLS, onde o Inter é atualmente o último colocado, há 11 jogos sem vencer e tem um longo caminho pela frente para chegar aos playoffs.