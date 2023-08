Vini Jr marca mas Real Madrid perde para Juventus (3-1) no encerramento da pré-temporada nos EUA

436

O Real Madrid sofreu sua segunda derrota consecutiva ao perder nesta quarta-feira para a Juventus, por 3 a 1, em Orlando, na Flórida, no encerramento de sua excursão de pré-temporada nos Estados Unidos.



O italiano Moise Kean, logo aos 48 segundos de jogo, o americano Tim Weah (20') e o sérvio Dusan Vlahovic (90+5') marcaram para a 'Juve' enquanto o atacante brasileiro Vinicius Jr. diminuiu para a equipe espanhola aos 38 minutos, no Camping World Stadium.



A equipe de Carlo Ancelotti, que vinha de uma derrota por 3 a 0 para o Barcelona no sábado, voltou a mostrar que tem muitos ajustes a fazer na defesa, no momento em que faltam apenas 10 dias para o início do campeonato espanhol.



O Real Madrid vai embarcar de volta à Espanha com um total de oito gols sofridos em sua excursão de pré-temporada nos Estados Unidos, que começou com vitórias contra o Milan (3-2) e o Manchester United (2-0).



Nesta quarta-feira, o primeiro gol da Juventus demorou apenas 48 segundos para sair, numa jogada que nasceu de uma bola perdida pelo craque croata Luka Modric.



O ataque da Juventus fez uma grande triangulação resultando num chute do americano Weston McKennie que mandou a bola na trave e o jovem Moise Kean aproveitou a sobra para concluir com o gol aberto: Juve 1 a 0.



O Real partiu em busca do empate e acabou cedendo espaços. Num contra-ataque, Federico Chiesa tocou para McKennie na esquerda que cruzou para a bela finalização de Tim Weah. O filho do ex-craque liberiano George Weah festejou assim o seu primeiro gol como jogador da Juventus, que pagou cerca de 10 milhões de euros (R$ 52,5 milhões pela cotação atual) para tirá-lo do Lille.



Por outro lado, o inglês Jude Bellingham, a principal contratação do Real Madrid, voltou a ter uma atuação apagada na posição de meia-atacante em que Ancelotti o vem testando nesta excursão.



Um dos jogadores que entrou, o uruguaio Federico Valverde, demorou alguns segundos para ter a melhor chance do segundo tempo com uma bomba de fora da área direto no travessão.



O final do duelo, menos acelerado após uma série de substituições, só serviu para que o técnico Massimiliano Allegri desse alguns minutos ao sérvio Vlahovic, seu destaque na temporada passada que poderá sair na janela do mercado deste verão europeu.



Com o Real Madrid cercando a área adversária, o atacante garantiu o triunfo italiano ao concluir da segunda trave um outro contra-ataque e comemorou apontando para seu nome na camisa.



Escalações:



Real Madrid: Thibaut Courtois - Lucas Vázquez (Dani Carvajal, 63'), Nacho (Eder Militão, 63'), Antonio Rudiger (David Alaba, 63'), Fran García (Álvaro Odriozola, 77') - Eduardo Camavinga (Aurelien Tchouameni, 63'), Toni Kross (Nico Paz, 83'), Luka Modric (Federico Valverde, 63'), Jude Bellingham - Vinicius Jr. (Brahim, 77') e Joselu (Rodrygo, 63'). Técnico: Carlo Ancelotti.



Juventus: Wojciech Szczesny (Carlo Pinsoglio, 46') - Danilo (Dean Huijsen, 72'), Bremer (Daniele Rugani, 67'), Alex Sandro (Federico Gatti, 46') - Tim Weah (Samuel Iling-Junior, 46'), Weston McKennie (Hans Caviglia, 66), Manuel Locatelli (Matías Soulé, 73'), Fabio Miretti (Andrea Cambiaso, 46'), Filip Kostic (Enzo Barrenechea, 73') - Federico Chiesa (Dusan Vlahovic, 79') e Moise Kean (Arkadiusz Milik, 46'). Técnico: Massimiliano Allegri.