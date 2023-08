EUA ordena evacuação parcial de embaixada no Níger

436

Os Estados Unidos ordenaram a retirada de pessoal não essencial de sua embaixada no Níger nesta quarta-feira (2), depois que os militares derrubaram o presidente Mohamed Bazoum em um golpe de Estado na semana passada.



"Devido a esse acontecimento, o Departamento de Estado ordenou a saída dos funcionários governamentais não essenciais da embaixada", bem como de seus familiares, diz um aviso publicado no site do Departamento de Estado.



A mensagem adverte aos cidadãos americanos para "não viajarem ao Níger" e eleva de 3 para 4 o nível de alerta para o país africano.



Vários americanos embarcaram nesta quarta em voos de repatriação franceses e italianos procedentes de Niamei, a capital nigerina, apesar de os Estados Unidos não terem ordenado nenhuma evacuação geral.



Washington condenou energicamente a destituição de Bazoum em 26 de julho, quando membros de sua própria guarda o prenderam na residência oficial da Presidência, mas não suspendeu sua ajuda ao Níger, que chega a centenas de milhões de dólares.



Questionado durante entrevista coletiva nesta quarta, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que não havia indícios de ameaças contra americanos no Níger ou instalações oficiais como a embaixada.



Os Estados Unidos têm aproximadamente 1.000 soldados destacados neste país da África Ocidental como parte da luta contra os grupos jihadistas no Sahel.