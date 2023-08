Goiás perde para o Estudiantes (3-0) na ida das oitavas da Sul-Americana

436

O Goiás sofreu uma dura derrota de 3 a 0 para o argentino Estudiantes de La Plata no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023, disputado nesta quarta-feira (2) no estádio Uno em La Plata, cidade que fica 50 km ao sul de Buenos Aires.



Guido Carrillo (54') e Benjamín Rollheiser (62' e 83') marcaram os gols da vitória tranquila do 'El Pincha', enquanto o Goiás jogou quase todo o segundo tempo com dez em campo devido à expulsão do lateral-direito Bruno Santos (48') por uma entrada dura em que atingiu o adversário no peito e recebeu um cartão vermelho direto.



A partida de volta será na próxima quarta-feira, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, e quem vencer este confronto vai enfrentar nas quartas de final o vencedor de outro duelo entre argentinos e brasileiros (Corinthians e Newell's Old Boys).



--- Ficha técnica



Local: Estádio Uno (La Plata)



Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Gols:



Estudiantes: Carrillo (54'), Rollheiser (63' e 84')



Cartões amarelos:



Estudiantes: Benedetti (58')



Goiás: Magno (35')



Expulsões:



Goiás: Santos (47)



Escalações:



Estudiantes: Mariano Andújar - Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo (Matías Godoy 56'), Gaston Benedetti - Fernando Zuqui (Nicolas Palavecino 80'), Jorge Rodriguez, Benjamín Rollheiser, Santiago Ascacibar, Franco Zapiola (Guido Marcelo Carrillo 46', Moreno Diaz 73') - Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.



Goiás: Tadeu - Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo, Hugo - Allano (Apodi 53'), Willian (Vinícius 64'), Luis Oyama (Morelli 64'), Higor Meritão, Anderson Oliveira (Alesson 77') - João Magno. Técnico: Armando Evangelista.