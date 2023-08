Svitolina vence russa Kasatkina e vai às quartas de final do WTA 500 de Washington

436

A tenista ucraniana Elina Svitolina ampliou seu domínio sobre a russa Daria Kasatkina nesta quarta-feira (2) em uma vitória estrondosa que valeu a classificação para as quartas de final do WTA 500 de Washington.



Svitolina, que está disputando seu oitavo torneio desde que voltou da licença maternidade, venceu Kasatkina, número 11 do ranking da WTA, por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-2 em uma hora e 37 minutos de jogo.



A ucraniana, que neutralizou todos os dez break points da adversária, tem agora em seu duelo pessoal contra Kasatkina oito vitórias e nenhuma derrota.



"Eu só tento lutar sempre que jogo contra Dasha. Ela é uma adversária difícil", disse Svitolina, cujo marido, o francês Gael Monfils, havia enfrentado o cazaque Alexander Bublik na segunda rodada do torneio masculino (ATP 500) à tarde.



Terminado o duelo, Svitolina manteve sua postura de não apertar a mão de suas oponentes russas, embora recentemente tenha elogiado Kasatkina por se posicionar contra a invasão empreendida pelas forças de Moscou contra a Ucrânia.



Svitolina enfrentará a americana Jessica Pegula, cabeça-de-chave do torneio, ou a jovem Peyton Stearns, número 59 do WTA, valendo uma vaga nas semifinais.



--- Resultados desta quarta-feira do WTA 500 de Washington:



- Masculino, segunda rodada



Christopher Eubanks x Sho Shimabukuro (JPN) 6-3, 6-4



Jordan Thompson (AUS) x Adrian Mannarino 7-5, 6-4



J.J. Wolf x Radu Albot (MDA) 6-1, 6-3



Ugo Humbert x Thanasi Kokkinakis (AUS) 7-6 1-6, 6-4



Daniel Evans x Grégoire Barrère (FRA) 2-6, 6-0, 6-3



- Feminino, segunda rodada



Elina Svitolina (UCR) x Daria Kasatkina 6-2, 6-2



Belinda Bencic x Lauren Davis (EUA) 6-1, 6-4