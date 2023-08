Wall Street sofre leve correção após corte da nota da dívida dos EUA

436

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (2), tomando o rebaixamento da nota da dívida dos Estados Unidos pela agência de classificação Fitch como desculpa para uma pausa, em um mercado que parecia não encontrar limites.



Assim, o índice Dow Jones perdeu 0,98%, o tecnológico Nasdaq recuou 2,17% e o ampliado S&P; 500 caiu 1,38%. O Dow Jones vinha de 16 sessões positivas em 17.



"Era hora de uma correção para o mercado", comentou Quincy Krosby, da LPL Financial, e "o relatório da Fitch foi o gatilho para essa reversão".



A agência de classificação rebaixou em um grau o rating da dívida dos Estados Unidos, de AAA, o mais alto, para AA+.



Para Wall Street, essa notícia foi mais uma desculpa para uma consolidação do que um choque. O rendimento dos títulos do Tesouro a dez anos foi a 4,07%, em comparação com os 4,04% na terça-feira no fechamento do mercado.



"O que a Fitch disse é importante (...) mas a Moody's não os seguiu, por enquanto, e eles têm um peso maior para o mercado", argumentou Krosby ao explicar a reação fraca dos investidores.



Em 2011, uma decisão semelhante da Standard & Poor's provocou um cataclismo.



Um menor apetite por risco após o anúncio da Fitch e o leve aumento das taxas dos títulos do Tesouro pesaram nas ações, especialmente nas gigantes capitalizações do setor tecnológico, que perderam terreno.