Zagueiro croata Caleta-Car é emprestado pelo Southampton ao Lyon

436

O Lyon anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação por empréstimo por uma temporada do zagueiro croata Duje Caleta-Car, do inglês Southampton.



O valor da operação é de 1,54 milhão de euros (R$ 8,1 milhões pela cotação atual), sendo que a cessão de Caleta-Car, de 26 anos e com 23 partidas pela seleção da Croácia, vai até o dia 30 de junho, com opção de compra de 3,59 milhões de euros (R$ 18,8 milhões).



Com o Southampton, rebaixado à segunda divisão inglesa na última temporada, Caleta-Car disputou 19 jogos e marcou dois gols.



Revelado no Sibenik, da Croácia, o zagueiro fez parte do elenco que chegou à final da Copa do Mundo de 2018 pela seleção de seu país, em que perdeu para a França.