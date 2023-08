Guatemala prende suposto narcotraficante mexicano pedido em extradição pelos EUA

436

As autoridades da Guatemala prenderam, nesta quarta-feira (2), no aeroporto La Aurora, um suposto líder narcotraficante mexicano, pedido em extradição pelos Estados Unidos por tráfico de fentanil e metanfetamina, informou o Ministério Público.



O mexicano, identificado como Luis Alberto Márquez, de 44 anos, é requerido pela Corte Distrital de Maryland pelo crime de conspiração para distribuir essas drogas sintéticas, disse a porta-voz do Ministério Público, María José Mansilla.



"A investigação identificou o requerido como um dos líderes de uma organização no México", detalhou a jornalistas a funcionária.



Assegurou que Márquez "supervisionou o abastecimento e o transporte de fentanil e metanfetamina no México, e organizou para que a droga fosse traficada para os Estados Unidos para a sua venda e tentativa de venda".



O suposto traficante foi detido na noite de terça-feira por promotores em coordenação com agentes da Polícia Nacional Civil (PNC) quando tentava entrar no país pelo aeroporto La Aurora, o único da capital guatemalteca.



O preso chegou em um voo comercial procedente de seu país, acrescentou.



Com a detenção de Márquez, sobem para 19 as prisões com fins de extradição coordenadas pelo Ministério Público ao longo de 2023, 14 por crimes relacionados ao narcotráfico.



Com a ajuda de narcotraficantes locais, os cartéis internacionais utilizam a Guatemala e o resto da América Central para o tráfico de drogas para o México e Estados Unidos.



Segundo Washington, 90% da cocaína que entra eu seu território passa pelo México e América Central em aviões, lanchas e submersíveis.