França vence Panamá (6-3) e vai às oitavas da Copa feminina como líder do grupo do Brasil

436

A França se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina como líder do Grupo F, o mesmo do Brasil, ao derrotar o Panamá por 6 a 3 nesta quarta-feira (2).



Depois da estreia com um empate sem gols com a Jamaica e da vitória sobre a seleção brasileira por 2 a 1 na segunda rodada, as francesas conseguiram mais uma boa vitória e chegaram aos 7 pontos na chave.



A segunda posição ficou com as jamaicanas, que somaram 5 pontos ao segurarem um 0 a 0 com o Brasil, eliminado com 4 pontos. O Panamá, que não pontuou, foi o lanterna do grupo.



Apesar de mais uma derrota, as panamenhas fizeram história em sua edição de estreia no Mundial feminino marcando seu primeiro gol no torneio logo aos 2 minutos, em bela cobrança de falta de Marta Cox.



Mas a alegria deu lugar à realidade, com a França indo para o intervalo com a vitória parcial por 4 a 1, graças aos gols de Maëlle Lakrar (21'), Kadidiatou Diani (28' e 37') e Lea Le Garrec (45'+5).



No segundo tempo, Diani, uma das estrelas do time francês, fez o quinto cobrando pênalti (52').



Pouco depois, o Panamá diminuiu com Yomira Pizón (64'), também da marca da cal, e fez o terceiro com Lineth Cañedo nos minutos finais (87').



Mas nos acréscimos, Vicki Becho (90'+10) fechou o placar para as francesas, que vão conhecer seu adversário das oitavas de final após a definição do Grupo H, em que as favoritas são Alemanha e Colômbia.