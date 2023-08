Grécia oferece semana de férias a turistas afetados por incêndios em Rodes

436

Os turistas obrigados a interromper sua estadia em Rodes devido aos intensos incêndios que afetaram a ilha grega em julho poderão desfrutar no ano que vem de "uma semana de férias grátis", anunciou nesta quarta-feira(2) o primeiro-ministro grego.



"O governo oferecerá uma semana de férias grátis em Rodes na próxima primavera ou no outono àqueles que tiveram que interromper suas férias devido aos incêndios", afirmou Kyriakos Mitsotakis em entrevista à rede britânica ITV.



Em plena onda de calor, um violento incêndio, iniciado em 18 de julho e atiçado por fortes ventos, arrasou em 10 dias cerca de 17.770 hectares no sul desta ilha muito turística do mar Egeu (sudeste), segundo o observatório europeu Copernicus (EMS).



Aproximadamente 20.000 pessoas, em sua maioria turistas, tiveram que ser evacuadas durante a noite de 23 julho, segundo Atenas.



Os bombeiros mencionaram inicialmente 30.000 evacuações.



O número um mundial do turismo TUI e a companhia britânica Jet2 suspenderam seus voos com destino a Rodes antes de enviar seus aviões vazios para evacuar aos turistas afetados.



Temendo repercussões neste setor-chave da economia de país, os operadores turísticos gregos lançaram recentemente uma campanha chamada "Rodes é um destino seguro" nas redes sociais para incentivar aos turistas a visitar a ilha.