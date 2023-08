Ucrânia afirma que Rússia atacou infraestrutura portuária no Danúbio

436

A infraestrutura portuária da Ucrânia no Danúbio, crucial para as exportações de cereais, foi atingida por ataques noturnos russos, anunciou nesta quarta-feira (2) a Procuradoria Geral do país.



"O inimigo atacou instalações portuárias e infraestrutura industrial no Danúbio", afirmou o gabinete da Procuradoria no Telegram.



"Como resultado dos ataques, um elevador, vários galpões de grãos, tanques de terminais de carga, armazéns e áreas administrativas foram danificados ou destruídos", acrescenta a nota.



No mês passado, a Rússia não aceitou renovar um acordo que permitia a exportação de grãos da Ucrânia apesar da guerra.



Desde então, Reni e Izmail, dois pequenos portos fluviais ucranianos no Danúbio, na região de Odessa, fronteiriça com a Romênia, se tornaram a principal rota de saída para os produtos agrícolas ucranianos.



De modo paralelo, Moscou intensificou os ataques contra as infraestruturas portuárias ucranianas.