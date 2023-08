Fortaleza vence Libertad (1-0) no Paraguai na ida das oitavas da Sul-Americana

436

O Fortaleza se impôs diante do Libertad nesta terça-feira (1º) em sua visita ao Paraguai e venceu por 1 a 0 no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.



O vantagem poderia ter sido maior não fosse a atuação espetacular do goleiro local, o uruguaio Martín Silva, que defendeu duas bolas que tinham endereço certo.



O Libertad não soube aproveitar o fato de jogar em casa e começou o jogo acuado pelo Fortaleza. E o time da capital cearense foi premiado logo aos 20 minutos.



Guilherme avançou pela esquerda, cruzou para Zé Welison, que estava livre e marcou o gol da vitória.



O Fortaleza agora só precisa de um empate para avançar às quartas de final. O jogo de volta será na próxima terça-feira (8), na Arena Castelão. Se o Libertad vencer por 1 a 0 a vaga será decidida nos pênaltis.



--- Ficha técnica



Local: Estádio Defensores del Chaco (Assunção)



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Gol:



Fortaleza: Zé Welison (20')



Cartões amarelos: Libertad: Barboza (68'), Campuzano (68'), Piris (82')



Fortaleza: Souza (32'), Britez (37'), Augusto (54'), Pochettino (75')



Escalações:



Libertad: Martín Silva - Iván Piris (Ivan Ramirez 84'), Diego Viera, Alexander Barboza, Matias Espinoza Acosta (Néstor Giménez 46') - Héctor Villalba (Enso Gonzalez 71'), Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero Benítez (Antonio Bareiro 46') - Oscar Cardozo (Roque Santa Cruz 84'), Lorenzo Melgarejo. Técnico: Daniel Garnero.



Fortaleza: João Ricardo - Tinga, Britez, Titi, Bruno Pacheco - Yago Pikachu, José Welison (Lucas Sasha 83'), Pedro Augusto (Tomas Pochettino 73), Caio Alexandre (Machuca 83'), Guilherme (Calebe 64') - Lucero (Thiago Galhardo 73'). Técnico: Juan Vojvoda.