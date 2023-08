Athletico-PR perde para o Bolívar (3-1) na ida das oitavas da Libertadores

436

O Athletico-PR perdeu para o boliviano Bolívar por 3 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2023, disputado nesta terça-feira (1º), em La Paz.



Erick Carvalho abriu o placar para o time brasileiro aos 9 minutos mas os donos da casa viraram por meio do chileno Ronnie Fernández (13' e 76') e Diego Bejarano (27').



O duelo de volta será disputado no dia 8 de agosto, em Curitiba, valendo vaga nas quartas de final.



A partida no estádio Hernando Siles começou a todo vapor. As duas equipes evitavam dar espaços e buscavam brechas para chegar ao gol adversário.



Os donos da casa tentaram aproveitar a altitude para pressionar e sufocar os brasileiros, mas foram surpreendidos quando o 'Furacão' abriu o placar em grande jogada, aos 9 minutos, em que Vitor Roque deu ótima assistência para Erick Carvalho.



Pouco depois o time paranaense quase aumentou, mas foi o Bolívar que acabou empatando, aos 13, por meio de Fernández, em um contra-ataque mortal.



Com 1 a 1 no placar, o Bolívar recuperou o ânimo e conseguiu a virada. Bejarano, aos 27, chutou rasteiro e forte, sem que o goleiro Bento conseguisse evitar.



'La Academia' boliviana queria mais, enquanto o Athletico-PR buscava manter a firmeza e a ordem através de seu capitão Fernandinho.



Enquanto isso o chileno Arturo Vidal jogava focado no setor esquerdo, procurando os atacantes.



- Três gols e três pontos de ouro -



O duelo ficou tenso e imprevisível até o meio do jogo, já que o Furacão não desanimou. Mas o time brasileiro começou a sofrer com os 3.600 metros de altitude de La Paz e o cansaço.



Prova disso é que o craque Vitor Roque, contratado pelo Barcelona, acabou sendo substituído depois de mostrar muita vontade em campo.



Em alguns momentos a partida emperrou e os bolivianos mantiveram maior controle.



O Bolívar esteve perto de aumentar o placar, enquanto Bento se esforçava para evitar mais um gol.



O técnico da equipe paranaense, Wesley Carvalho, fazia gestos do banco, para evitar a falta de concentração de seus jogadores e do outro lado, o treinador do time boliviano, Beñat San José, não queria que seus comandados se acomodassem.



Com o passar dos minutos, o ritmo do jogo do Furacão foi diminuindo, enquanto os anfitriões mantiveram o cerco ao gol adversário.



O chileno Fernández marcou o terceiro do Bolívar, aos 76 minutos, com uma cabeçada forte. Foi seu segundo.



O Bolívar tomou conta da partida na reta final e quase fez o quarto mas o placar não mudou mais.



A torcida boliviana aplaudiu, reconhecendo a boa atuação. O Athletico-PR terá agora que partir para o tudo ou nada em Curitiba em busca da vaga nas quartas de final.