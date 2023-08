Fluminense empata em visita ao Argentinos Jrs. na ida das oitavas da Libertadores

436

O Fluminense arrancou um empate contra o Argentinos Juniors (1-1) num jogo acirrado de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, disputado na noite desta terça-feira (1º), no estádio Diego Maradona, em Buenos Aires.



O atacante paraguaio Gabriel Avalos (13') abriu o placar para a equipe argentina, e Samuel Xavier empatou para o time carioca na reta final (87').



Em um lance impressionante, o lateral Marcelo (57') foi expulso por cometer uma falta involuntária, mas que provocou uma lesão grave no zagueiro Luciano Sánchez. Ao deixar o gramado, o brasileiro chorou. Depois foi a vez do goleiro do Argentinos Juniors Alexis Martín Arias receber o cartão vermelho (75'), por cometer uma falta em Diogo Barbosa, o que levou o meia Heredia a defender a baliza do time da casa.



- Argentinos Jrs pressiona -



'El Bicho Colorado' procurou pressionar a saída do Fluminense logo nos primeiros minutos, enquanto o tricolor carioca tentava levar perigo com bolas longas para Keno ou Germán Cano.



O Argentinos foi mais ambicioso no início e abriu o placar na primeira chegada à área visitante, num cruzamento de Bíttolo da esquerda que Ávalos mandou para o alto de cabeça e Gondou devolveu da direita, também de cabeça, para Ávalos chutar de primeira para o fundo da rede, longe do alcance de Fábio.



O técnico Fernando Diniz parecia irritado ao ver que sua equipe não conseguia ter a posse de bola, e logo depois dos 30 minutos gerou algum perigo num chute cruzado de Keno, de pé esquerdo, bem defendido por Martín Arias, e depois com uma cabeçada de Cano em que a bola subiu demais.



A equipe carioca melhorou com mais dinâmica no meio-campo e acertos nos passes, ao mesmo tempo em que os argentinos diminuíram um pouco a intensidade do início. Mas no final do primeiro tempo os cariocas se mostraram novamente mais incisivos, e Mariano Bíttolo quase marcou, depois de roubar a bola na saída e finalizar na primeira trave para a defesa de Fábio.



- Contusão impressionante -



O segundo tempo havia começado de forma parecida com o primeiro, e os argentinos deram um susto com um chute de longe de Moyano que passou raspando a trave direita.



O Fluminense respondeu com um disparo cruzado de André, que havia penetrado pela direita.



Mas a partida foi interrompida por um lance chocante.



Marcelo dominou, tentou sair jogando, e sem querer caiu com todo o peso da perna dobrando o joelho de Luciano Sánchez, que teve que ser retirado em uma maca e transferido imediatamente para um hospital.



Marcelo soube imediatamente da gravidade da lesão do adversário, e antes mesmo de receber o cartão vermelho começou a chorar.



Apesar de estar com dez jogadores, o Fluminense chegou mais perto da área do Argentinos em choque, e Keno quase empatou com uma bomba que acertou a trave esquerda.



Aos 31 minutos da segunda etapa, o time da casa também ficou com dez. O goleiro Alexis Martín Arias recebeu o cartão vermelho direto por falta dura sobre Diego Barbosa ao sair da área para interceptar um avanço dos visitantes. Mas como os donos da casa já haviam feito todas as substituições permitidas, o gol foi ocupado pelo meia Leonardo Heredia.



O jogo ficou mais equilibrado e o Fluminense chegou ao empate na reta final, após uma triangulação perto da área que terminou com chute de Samuel Xavier que entrou no canto direito, apesar do esforço de Heredia, que se jogou e conseguiu tocar no bola, mas sem a força necessária para evitar o gol.



Leo Fernández ainda marcou o segundo para o Fluminense mas o gol foi anulado por impedimento do uruguaio.



A partida de volta será disputada na próxima terça-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e quem vencer este confronto vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o Flamengo e o paraguaio Olimpia.