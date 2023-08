Fluminense empata em visita ao Argentinos Jrs. (1-1) na ida das oitavas da Libertadores

436

O Fluminense arrancou um empate contra o Argentinos Juniors (1-1) num jogo difícil de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, disputado na noite desta terça-feira (1º), no estádio Diego Maradona, em Buenos Aires.



O atacante paraguaio Gabriel Avalos (13') abriu o placar para a equipe argentina, e Samuel Xavier empatou para o time carioca na reta final (87').



Em um lance impressionante, o lateral Marcelo (57') foi expulso por cometer uma falta involuntária, mas que provocou uma lesão grave no zagueiro Luciano Sánchez. O brasileiro foi expulso e deixou o campo aos prantos. Depois foi a vez do goleiro do Argentinos Juniors Alexis Martín Arias receber o cartão vermelho (75'), por cometer uma falta em Diogo Barbosa, o que levou o meia Leonardo Heredia a defender a baliza do time da casa.



O jogo de volta será disputado na próxima terça-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e quem vencer este confronto vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o Flamengo e o paraguaio Olimpia.