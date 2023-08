Trump diz que espera ser indiciado novamente nesta 3ª feira

436

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (1º), que um novo indiciamento penal por parte do procurador especial Jack Smith é iminente.



"Soube que o enlouquecido Jack Smith, de forma a interferir nas eleições presidenciais de 2024, apresentará um novo Indiciamento Falso de seu presidente favorito, eu, às 17h00 [18h00 em Brasília]", escreveu Trump em sua rede Truth Social.



Smith já apresentou acusações contra Trump por manipulação de documentos secretos do governo e tem investigado os esforços do ex-presidente para anular os resultados das eleições de novembro de 2020.



Há duas semanas, Trump afirmou que recebeu uma carta dos promotores sugerindo que ele provavelmente será acusado criminalmente pelo ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, realizado por apoiadores de Trump.



"Por que eles não fizeram isso há 2,5 anos atrás?", questionou Trump nesta terça-feira. "Por que esperaram tanto tempo?"



"Porque eles queriam fazer isso bem no meio da minha campanha. Litigância de Má-fé."