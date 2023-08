Governo Biden convida chanceler chinês a visitar os EUA

436

O governo do presidente Joe Biden convidou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, a visitar os Estados Unidos para restabelecer o diálogo entre os dois países, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira (1º).



O convite ocorreu durante uma reunião na segunda-feira em Washington entre altos funcionários americanos e chineses, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.



Segundo Washington, esses funcionários mantiveram uma "discussão franca, substancial e produtiva".



Uma data para a chegada de Wang Yi ainda não foi definida. O atual ministro substituiu Qing Gang, que foi despedido misteriosamente depois de apenas sete meses no cargo.



O visita poderia ocorrer à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York em meados de setembro.



O porta-voz se negou a dizer se as autoridades chinesas aceitaram o convite, mas espera que o façam.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, já se reuniu com Wang Yi em meados de julho em Jacarta, na Indonésia, e durante sua visita a Pequim em junho.



Estados Unidos e China, duas potências rivais, tentam manter os canais de comunicação abertos depois de meses de tensão.