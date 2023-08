Bukele anuncia cerco militar a uma região de El Salvador para deter membros de gangues

436

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou nesta terça-feira (1º) um cerco militar e policial no departamento central de Cabañas, em uma nova ofensiva de sua "guerra" contra as gangues do país, iniciada em março de 2022.



"Desde esta madrugada, 7.000 soldados e 1.000 policiais estabeleceram um cerco de segurança em todo o departamento de Cabañas. Seu objetivo é impedir a saída de membros de gangues do departamento e cortar todas as linhas de abastecimento dos grupos terroristas", escreveu o presidente em sua conta no Twitter, renomeado X, ao anunciar o início da operação.



Os cercos militares em cidades e municípios têm sido impostos por Bukele desde o ano passado, uma estratégia para desarticular facções que controlavam grande parte do país. No entanto, esta é a primeira vez que um departamento inteiro é submetido à medida.



Nas últimas semanas, "como resultado de nossa guerra contra as gangues, Cabañas se tornou o lugar com o maior número de células terroristas, que vêm procurando suas áreas rurais para se esconder", disse o presidente, acrescentando que o cerco continuará até que as forças de segurança consigam capturar todos os membros de gangues.



Com 150 mil habitantes, o departamento é um dos menores do país. É essencialmente uma área rural onde há o cultivo de café e cana-de-açúcar, além de pequenas propriedades. Sua capital, Sensuntepeque, fica 70 km a oeste de San Salvador.



Em resposta aos 87 homicídios registrados em apenas um fim de semana, Bukele lançou sua guerra contra as gangues em março de 2022, por meio de um Estado de exceção aprovado pelo Congresso e que foi questionado por organizações de direitos humanos.



Desde então, cerca de 72 mil supostos membros de facções criminosas foram presos.



