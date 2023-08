436

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou nesta terça-feira (1º) um cerco militar e policial no departamento central de Cabañas, em uma nova ofensiva de sua "guerra" contra as gangues do país, iniciada em março de 2022.



"Desde esta madrugada, 7.000 soldados e 1.000 policiais estabeleceram um cerco de segurança em todo o departamento de Cabañas. Seu objetivo é impedir a saída de membros de gangues do departamento e cortar todas as linhas de abastecimento dos grupos terroristas", escreveu o presidente em sua conta no Twitter, renomeado X, ao anunciar o início da operação.



