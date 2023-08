Operação policial deixa pelo menos 12 mortos em São Paulo

436

Uma operação policial deixou pelo menos 12 mortos desde o fim de semana no Guarujá, após a morte de um policial militar dias antes, informaram autoridades nesta terça-feira (1º).



"Doze suspeitos morreram em confrontos com as forças de segurança desde o início da operação" na sexta-feira (28), disse a Secretaria de Segurança de São Paulo em comunicado.



A ouvidoria da polícia investiga mais mortes supostamente associadas à operação e estima que o número total pode subir para 19, informou o jornal Folha de S. Paulo.



O policial militar Patrick Bastos Reis, de 30 anos, foi morto a tiros na última quinta-feira (27) enquanto fazia o patrulhamento de comunidade do município costeiro, que fica a 60 km da capital.



A Operação Escudo, de "repressão ao tráfico de drogas e ao crime organizado", continua em andamento na Baixada Santista, região formada por nove municípios, incluindo o Guarujá.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que todas as mortes foram resultado de "confrontos de criminosos com a polícia" e negou os "excessos" denunciados por moradores da região.



Até o momento, 32 suspeitos foram presos, incluindo o suposto autor dos disparos contra Reis, e 11 armas e 20,3 quilos de drogas foram apreendidas, detalhou a Secretaria de Segurança do estado.



A operação foi duramente criticada por organizações de direitos humanos e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que classificou a reação dos militares como "não proporcional em relação ao crime cometido".