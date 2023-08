Suécia quer manter boa sequência na Copa feminina contra Argentina

436

A Suécia, já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina, espera manter a boa sequência em seu último jogo da fase de grupos, nesta quarta-feira (2), contra a Argentina.



Depois de duas vitórias, a última por 5 a 0 sobre a Itália, no sábado, as suecas precisam de um ponto para garantir a primeira posição do Grupo G, que levaria a um confronto nas oitavas com os Estados Unidos, atual campeão mundial.



Contra a Argentina, lanterna da chave com apenas um ponto, após derrota para a Itália (1 a 0) e empate com a África do Sul (2 a 2), a zagueira Magdalena Eriksson afirmou que a equipe não vai relaxar.



"É muito importante. O jogo de sábado não foi perfeito. Podemos fazer muito melhor, temos muito a aprender", declarou Eriksson.



A jogadora também disse que a surpreendente vitória da Colômbia sobre a Alemanha serve como aviso, especialmente quando a Argentina precisa vencer para ter chances de se classificar.



"Estamos confiantes, mas também com humildade. Amanhã [quarta-feira] teremos uma tarefa difícil, já que vimos como a Colômbia venceu a Alemanha", explicou.



A Suécia foi finalista em 2003 e terminou em terceiro no Mundial em três ocasiões (1991, 2011 e 2019), mas não conquista um título internacional desde a Eurocopa de 1984.



O técnico Peter Gerhardsson adiantou que poderá fazer alterações no time titular, que é o mesmo desde o início do torneio.



"Estamos concentrados nas oitavas de final. Temos que nos organizar para que as jogadoras estejam em ótimas condições para o jogo", explicou Gerhardsson.