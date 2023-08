França começará a retirar cidadãos do Níger

436

A França começará a retirar seus cidadãos do Níger nesta terça-feira (1) devido à situação em Niamey, capital do país, anunciou o ministério das Relações Exteriores em um comunicado.



A nota do ministério justifica a decisão pela "violência contra nossa embaixada anteontem (domingo) e o fechamento do espaço aéreo, que deixa os nossos compatriotas sem a possibilidade de sair do país por conta própria".



"A retirada começará hoje, terça-feira", afirma o comunicado. O texto acrescenta que as autoridades francesas ajudarão na saída dos cidadãos europeus que solicitarem ajuda.



Quase 600 franceses estão no Níger, um número que não inclui as pessoas de férias e que já estão fora do país.



Na semana passada, um golpe de Estado no país africano, liderado pelo general Abdurahaman Tiani, derrubou o presidente eleito Mohamed Bazum.



O general Tiani justificou o golpe pela "deterioração da situação de segurança" no país, devastado pela violência de grupos jihadistas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda.



Milhares de manifestantes favoráveis ao golpe militar se reuniram no domingo diante da embaixada da França em Niamey e foram dispersados com bombas de gás lacrimogêneo.



A França é uma ex-potência colonial na região e apoia o presidente Bazum.