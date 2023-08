436

O brasileiro Felipe Meligeni venceu o chileno Alejandro Tabilo na primeira rodada do torneio ATP 250 de Los Cabos na segunda-feira por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-4.



Meligeni fechou a partida em uma hora e 18 minutos.



--Resultados da primeira rodada:



Felipe Meligeni (BRA) x Alejandro Tabilo (CHI) 6-2, 6-4



John Isner (EUA) x Rinky Hijikata (AUS) 6-2, 7-6



Gijs Brouwer (HOL) x Gabriel Diallo (CAN) 6-2, 4-6, 6-2