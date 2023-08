Rússia afirma que impediu ataque de drones no Mar Negro

436

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta terça-feira (1) que impediu um ataque noturno de três drones navais ucranianos contra seus navios de patrulha no Mar Negro, cenário de tensões entre Kiev e Moscou.



"Durante a noite, as Forças Armadas tentaram atacar, sem sucesso, com três drones navais o 'Serguei Kotov' e o 'Vassili Bykov', navios de patrulha da Frota Russa do Mar Negro", afirmou o ministério em um comunicado.



"Os três drones navais do inimigo foram destruídos pelos disparos dos navios russos", acrescenta a nota do ministério, que localiza o ponto do ataque 340 km ao sudoeste de Sebastopol, na península anexada da Crimeia.



Os drones navais são embarcações não tripuladas que operam na superfície da água e são pilotadas à distância. a. Moscou acusa Kiev com frequência de utilizar estes dispositivos, além de drones aéreos, para atacar alvos no Mar Negro.



Na semana passada, o Exército russo afirmou que impediu outro ataque do mesmo tipo contra o 'Serguei Kotov'.



Em 17 de julho, a Ucrânia reivindicou um ataque com drones navais contra a ponte de Kerch, uma infraestrutura vital para as conexões entre Rússia e Crimeia.



No mesmo dia, a Rússia anunciou a saída do acordo internacional para facilitar a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro, cenário de elevada tensão desde então.



Moscou e Kiev alertaram que os navios que trafegam pelo Mar Negro podem ser considerados alvos objetivos militares caso prossigam para portos inimigos.