Drone atinge edifício comercial em Moscou, diz prefeito

Um drone atingiu um prédio comercial em Moscou, que já havia sido atingido durante o fim de semana, enquanto pelo menos outro drone foi abatido, afirmou o prefeito da cidade nesta terça-feira (1º, noite de segunda em Brasília).



"Vários drones foram abatidos por sistemas de defesa aérea ao tentarem voar para Moscou. Um (drone) colidiu com a mesma torre em (Moscou) City como da última vez. A fachada do 21º andar foi danificada", postou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, no Telegram.



"Não há informações sobre vítimas", acrescentou ele, informando que os serviços de emergência estão no local.



No domingo, a Rússia disse que abateu drones ucranianos que visavam a capital em um ataque que danificou duas torres de escritórios em Moscou-City, um distrito comercial.



Pouco depois do ataque de drone, o aeroporto internacional de Vnukovo, em Moscou, foi fechado temporariamente, informou a agência de notícias estatal TASS.



"Vnukovo foi temporariamente fechado para chegadas e partidas, os aviões estão sendo redirecionados para outros aeroportos", disseram os serviços de emergência, de acordo com a TASS, que posteriormente relatou que as operações foram retomadas normalmente.



Moscou e seus arredores, localizados a cerca de 500 quilômetros (310 milhas) da fronteira ucraniana, raramente foram alvos durante o conflito na Ucrânia, até vários ataques de drones este ano.



O incidente de domingo é o mais recente de uma série de ataques de drones recentes - incluindo no Kremlin e em cidades russas próximas à fronteira com a Ucrânia - que Moscou atribuiu a Kiev.



O Kremlin disse que o ataque foi "um ato de desespero" da Ucrânia devido a reveses no campo de batalha.



A Ucrânia iniciou sua aguardada contraofensiva em junho, mas fez avanços modestos diante da forte resistência das forças russas na linha de frente.