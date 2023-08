Cavani é recebido com festa pela torcida do Boca, que sonha com a Libertadores

436

O astro uruguaio Edinson Cavani foi recebido com festa pelos torcedores do Boca Juniors nesta segunda-feira (31) em La Bombonera, durante sua apresentação ao clube que aposta em 'El Matador' para voltar a conquistar a Copa Libertadores.



"Não vejo a hora de jogar. Espero que possamos ir longe e viver belas experiências e momentos que sei que este clube está acostumado a viver", disse Cavani, que aos 36 anos assinou um contrato de 18 meses com o Boca, até o final de 2024, como reforço para o torneio continental.



Várias horas antes da apresentação, dezenas de milhares de torcedores lotaram as arquibancadas do mítico estádio do Boca, esperando a entrada em campo do centroavante uruguaio, jogador pelo qual o vice-presidente e ídolo 'xeneize', Juan Román Riquelme vinha batalhando há cerca de dois anos.



"Uruguayo, Uruguayo", cantava a torcida assim que o veterano pisou no gramado. Mas também se ouviu da arquibancada "Quero a Libertadores...", uma canção para lembrá-lo do principal objetivo de sua contratação.



A maior ambição do Boca é voltar a vencer o torneio continental, que já conquistou seis vezes (em 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007), mas que há 15 anos não consegue.



Em coletiva de imprensa no clube, Cavani disse estar "à disposição" do técnico Jorge Almirón, mas ainda não se sabe se será escalado na quarta-feira para enfrentar o Nacional de Montevidéu no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, ou se os 'xeneizes' terão que esperar mais uma semana para vê-lo em ação.



Cavani vestiu durante a apresentação a camisa 10, a mesma usada pelos dois maiores ídolos do Boca, Riquelme e o falecido Diego Maradona.



- "Perto de casa" -



"Uma grande emoção toma conta de mim", disse Cavani, que manifestou seu desejo de "viver o mundo Boca".



O presidente do clube, Jorge Ameal, disse que a chegada de Cavani "parecia uma ilusão de ótica", se referindo às muitas vezes que sua suposta contratação foi revelada, e acabou dando em nada.



"Queria voltar para perto de casa. Não há país mais parecido com o nosso do que a Argentina e acho que não há clube como o Boca para poder seguir os que podem ser os últimos passos da minha carreira", disse Cavani em uma coletiva de imprensa ao ser perguntado sobre por que acabou escolhendo o Boca.



Depois de deixar o espanhol Valencia onde encerrou um ciclo de quinze anos na Europa, o atacante da 'Celeste' assinou contrato com o Boca no sábado. Cavani chegou a Buenos Aires nesta segunda-feira para passar por exames médicos e se apresentar ao clube.



Segundo maior artilheiro da seleção uruguaia, com 58 gols, dez a menos que Luis Suárez, Cavani está há 14 anos na Celeste, que defendeu em 136 partidas e com a qual disputou quatro Mundiais - foi quarto colocado na África do Sul em 2010 - e conquistou a Copa América na Argentina em 2011.



Nesta segunda-feira, Cavani, que também teve passagens por PSG, Napoli e Manchester United, afirmou que sua chegada ao Boca Juniors o motiva a adiar a aposentadoria.



"Estou nos últimos anos da minha carreira e é uma grande responsabilidade vestir esta camisa. Isso me dá motivação para continuar no futebol, porque vivo das emoções, dos desafios, dessa adrenalina de quando você entra em campo, dessa responsabilidade de poder dar o melhor que tenho nos últimos anos da minha carreira", afirmou.



Cavani disse ainda que chega a um clube "como se fosse seu torcedor de longa data".



"É minha filosofia de vida dar tudo, desde o primeiro momento até o último", garantiu o astro.