Os preços do petróleo registraram nesta segunda-feira (31) sua sétima alta em oito sessões, em um mercado que espera que os cortes na produção da Arábia Saudita se prolonguem em meio a uma demanda crescente.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 0,67%, para 85,56 dólares, em Londres.



Enquanto isso, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês avançou 1,51%, aos 81,80 dólares.



O mercado está focado na reunião da Opep e seus aliados, conhecidos como Opep+, na sexta-feira.



"O mercado espera que a Arábia Saudita anuncie a continuação em setembro de seus cortes voluntários na produção", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.