Wall Street fecha mês positivo com modesta alta

436

Os índices da Bolsa de Nova York fecharam nesta segunda-feira (31) com pequenos ganhos na última sessão de um mês de julho positivo, o quinto consecutivo para o Nasdaq e o S&P; 500.



O Dow Jones subiu 0,28%, para 35.559,53 pontos, o tecnológico Nasdaq avançou 0,21%, aos 14.346,02, e o índice ampliado S&P; 500 cresceu 0,15%, para 4.588,96.



O S&P; 500 teve um ganho de 3% em julho, seu quinto mês seguido de alta, assim como o Nasdaq (+3,8%). O Dow Jones subiu 3% durante o mês.



"Houve realização de lucros e provavelmente é mais saudável para o mercado com a alta que tivemos" nas últimas semanas, ponderou Peter Cardillo, da Spartan Capital, em conversa com a AFP.



"Precisamos de um novo catalisador, já que o mercado já levou em conta a temporada de resultados", acrescentou.



"Estamos no meio da temporada de resultados e, até agora, foram geralmente melhores do que o esperado", comentou, por sua vez, Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.



"Das 220 empresas do S&P; 500 que divulgaram seus resultados, 81% superaram as previsões", observou o analista.



Os investidores aguardam sobretudo os dados oficiais de emprego nos Estados Unidos para julho, que serão divulgados na sexta-feira.