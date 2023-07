Madonna agradece apoio da família durante doença

436

Madonna agradeceu em suas redes sociais o apoio recebido de amigos e familiares para superar uma infecção bacterina que a deixou hospitalizada há um mês, o que a obrigou a adiar sua turnê "Celebration".



"O amor da família e dos amigos é o melhor remédio", escreveu a rainha do pop, de 64 anos, no Instagram.



"Como mãe, você pode ficar presa nas necessidades dos seus filhos e estar sempre lá para os outros... Mas quando as coisas ficaram feias, meus filhos se viraram para mim", escreveu Madonna. "Vi um lado deles que nunca tinha visto. Isso fez a diferença. Além do amor e apoio dos meus amigos".



No início de julho, a cantora de sucessos como "Like a Prayer" e "Material Girl" anunciou que estava em "vias de recuperação".



Os problemas de saúde fizeram Madonna adiar sua turnê "Celebration" com 84 shows previstos até o momento e que ia começar em 15 de julho.



Ela disse ainda que tinha previsto começar pela parte europeia da turnê, prevista para 14 de outubro em Londres, como estava programado e buscar novas datas para os shows nos Estados Unidos anteriores à fase europeia da turnê.



"Obrigado a todos os meus anjos que me protegeram e me permitiram ficar para terminar meu trabalho", disse Madonna, que ficou vários dias sob cuidados intensivos.