Mais de 248 mil migrantes cruzaram a floresta de Darién em 2023, um recorde

Mais de 248 mil migrantes cruzaram a floresta de Darién, na fronteira entre o Panamá e Colômbia, este ano, em sua rota para os Estados Unidos, uma cifra recorde que supera os registros de 2022 inteiro, anunciou o governo panamenho nesta segunda-feira (31).



Neste ano, até 30 de julho, 248.901 migrantes vindos da Colômbia entraram caminhando na floresta panamenha. "Superamos a quantidade [total] do ano passado", quando o recorde anterior foi registrado, disse a subdiretora nacional de Migração do Panamá, María Isabel Saravia, em coletiva de imprensa.



Durante este ano, entraram 617 pessoas a mais que todo ano de 2022. Do total, 21% são meninos, meninas e adolescentes, dos quais a metade tem cinco anos ou menos, detalhou Saravia.



A fronteira natural do Darién, de 266 km de comprimento e 575 mil hectares de superfície, se converteu em um corredor para os migrantes que da América do Sul tentam chegar aos Estados Unidos pela América Central.



Realizam essa travessia apesar de estar rodeada de perigos como animais selvagens, rios caudalosos e organizações criminosas que os roubam ou cobram dinheiro para guiá-los em sua travessia.



Além disso, há meses, os Estados Unidos advertiram que não deixariam entrar em seu território quem ingressasse no Panamá de maneira irregular.



Segundos dados oficiais, no primeiro semestre de 2023, mais de 100 mil venezuelanos cruzaram a selva panamenha, quase a metade do total de migrantes que utilizaram esta rota.



Destaca-se também o número de hatianos (cerca de 33 mil), equatorianos (mais de 25 mil) e chineses (mais de 8.500).



O ministro de Segurança do Panamá, Juan Manuel Pino, advertiu recentemente que neste ritmo, calcula-se "um número de 400 mil" migrantes cruzando a Darién durante 2023.