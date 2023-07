Damar Hamlin, do Buffalo Bills, treina sem restrições sete meses após parada cardíaca

436

O jogador de futebol americano Damar Hamlin, do Buffalo Bills, da NFL, voltou a treinar sem restrições nesta segunda-feira (31), quase sete meses após sofrer uma parada cardíaca no meio de um jogo.



O 'safety' de 25 anos chocou o mundo dos esportes no dia 2 de janeiro, quando desmaiou durante uma partida dos Bills contra o Cincinnati Bengals.



Hamlin, que havia feito um violento 'tackle', precisou ser reanimado por paramédicos em campo e levado para um hospital de Cincinnati em estado crítico enquanto o jogo permanecia suspenso.



Com uma rápida recuperação, o jogador recebeu alta nove dias depois para concluir a recuperação em casa. Em abril, ele foi autorizado pelos médicos a retomar os treinos com sua equipe com algumas limitações.



Nesta segunda-feira, Hamlin participou de seu primeiro treino completo sem restrições de contato sob os aplausos de centenas de torcedores que assistiram em Rochester, Nova York:



"Minha família, minha mãe e meu pai, me apoiaram em qualquer decisão que eu tomasse, de jogar ou não", disse Hamlin mais tarde. "Tomei minha decisão e vou viver com isso".



Os Bills farão seu primeiro jogo de preparação no sábado, 12 de agosto, contra o Indianapolis Colts e abrirão a temporada em 11 de setembro contra o New York Jets.