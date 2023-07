Homem armado com catana é morto por policiais no norte da França

436

Um homem armado com uma catana foi morto a tiros por forças de segurança, no norte da França, após se negar a entregar o artefato, informou uma fonte próxima ao caso.



Dois gendarmes compareceram a uma casa na cidade de Isbergues após terem sido acionados por conta de uma briga no bairro. Ao chegarem ao local, um dos envolvidos ameaçou-os com uma arma longa e afiada, informou o jornal regional La Voix du Nord.



O veículo relatou que os agentes tentaram conter o homem com Tasers (pistolas elétricas), mas sem sucesso. Posteriormente, um disparo atingiu e matou o indivíduo, afirmou a mesma fonte.



A gendarmeria é um corpo policial com jurisdição, sobretudo, em áreas rurais.