Zverev ganha 3 posições no Top 20 do ranking da ATP; Alcaraz segue líder

Depois de vencer no domingo o ATP 500 de Hamburgo, o alemão Alexander Zverev subiu três posições no ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (31) e agora é o número 16 do mundo, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz se mantém na liderança, à frente do sérvio Novak Djokovic.



Ex-número 2, Zverev não conquistava um título desde o ATP Finals de 2021, em Turim, muito por conta da grave lesão que sofreu no tornozelo durante o torneio de Roland Garros em 2022.



O jogador de 26 anos desbancou o polonês Hubert Hurkacz, que agora é o 17º na lista. A outra mudança dentro do Top 20 foi a queda do australiano Alex de Minaur, que perdeu duas posições e agora é o número 19.



-- Ranking da ATP desta segunda-feira, 31 de julho:



1. Carlos Alcaraz (ESP) 9.225 pts



2. Novak Djokovic (SRB) 8.795



3. Daniil Medvedev (RUS) 6.520



4. Casper Ruud (NOR) 4.985



5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.850



6. Holger Rune (DIN) 4.825



7. Andrey Rublev (RUS) 4.730



8. Jannik Sinner (ITA) 3.815



9. Taylor Fritz (EUA) 3.515



10. Frances Tiafoe (EUA) 3.085



11. Karen Khachanov (RUS) 2.945



12. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.770



13. Cameron Norrie (GBR) 2.610



14. Tommy Paul (EUA) 2.320



15. Borna Coric (CRO) 2.225



16. Alexander Zverev (ALE) 2.210 (+3)



17. Hubert Hurkacz (POL) 2.195 (-1)



18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.950



19. Álex De Miñaur (AUS) 1.945 (-2)



20. Grigor Dimitrov (BUL) 1.600