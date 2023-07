436

Duas pessoas morreram nesta segunda-feira em Pequim vítimas das chuvas torrenciais que afetam a região há vários dias, informou a imprensa estatal.



As equipes de emergência encontraram os dois corpos nos canais do distrito de Mentougou, em Pequim, de acordo com o jornal Diário do Povo.



As autoridades acionaram o alerta máximo nesta segunda-feira na capital da China diante do risco de inundações.