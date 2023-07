Verstappen vence na Bélgica seu oitavo GP consecutivo

436

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu neste domingo (30) com tranquilidade o Grande Prêmio da Bélgica, sua oitava vitória consecutiva na temporada.



Depois de largar na terceira fila, na sexta posição, devido a uma punição por ter trocado o câmbio de seu carro, Verstappen voou no circuito de Spa-Francorchamps e cruzou a linha de chegada à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largou na pole, mas não foi capaz de rivalizar com a Red Bull.



Logo na largada, Leclerc foi ultrapassado por Pérez, segundo no grid. Atrás, Verstappen se beneficiou de uma batida no início da corrida entre o australiano Oscar Piastri (McLaren) e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) para assumir a quarta posição no final da primeira volta.



O holandês continuou imprimindo ritmo e ultrapassou Lewis Hamilton (Mercedes) e Leclerc. Na 17ª volta, finalmente assumiu a liderança da prova.



O atual bicampeão mundial, que conseguiu sua terceira vitória consecutiva em Spa, conta agora com 125 pontos de vantagem sobre Pérez no campeonato de pilotos.



O holandês também venceu a corrida sprint no sábado e está cada vez mais próximo do terceiro título mundial consecutivo.



"Sabia que tínhamos um grande carro", disse Verstappen. A última demonstração de domínio do holandês faz com que a Red Bull amplie seu recorde este ano para 15 vitórias em 15 corridas, 12 grandes prêmios e três sprints.



Na próxima etapa da temporada, o GP da Holanda, no final de agosto, Verstappen poderá igualar em casa a marca que o alemão Sebastian Vettel estabeleceu em 2013, de nove vitórias seguidas na Fórmula 1.



- McLaren decepciona -



Assim como na Hungria no último fim de semana, Hamilton chegou na quarta posição, mas levou o ponto extra por fazer a volta mais rápida da corrida. O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o quinto.



Já a McLaren, que gerou expectativa após desempenho em Hungaroring, teve um domingo decepcionante, com Piastri abandonando após o choque com Sainz e o britânico Lando Norris, que chegou em segundo nas últimas duas corridas, terminando em sétimo.



Por outro lado, a Alpine teve um fim de semana para comemorar, com Esteban Ocon em oitavo e Pierre Gasly em 11º, depois de ambos os pilotos franceses abandonando as duas últimas corridas (Grã-Bretanha e Hungria)



- Classificação do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1:



1.Max Verstappen Bull) 1h22:30.450



2.Sergio Pérez Bull) +22.305



3.Charles Leclerc +32.259



4.Lewis Hamilton +49.671



5.Fernando Alonso Martin-Mercedes) +56.184



6.George Russell +1:03.101



7.Lando Norris +1:13.719



8.Esteban Ocon +1:14.719



9.Lance Stroll Martin-Mercedes) +1:19.340



10.Yuki Tsunoda Bull) +1:20.221



11.Pierre Gasly +1:23.084



12.Valtteri Bottas Romeo-Ferrari) +1:25.191



13.Zhou Guanyu Romeo-Ferrari) +1:35.441



14.Alexander Albon +1:36.184



15.Kevin Magnussen +1:41.754



16.Daniel Ricciardo Bull) +1:43.071



17.Logan Sargeant +1:44.476



18.Nico Hülkenberg +1:50.450



Volta mais rápida da corrida: Lewis Hamilton 1:47.305 na 44ª volta (velocidade média: 234,979



Abandonos:



Oscar Piastri acidente na 1ª volta



Carlos Sainz na 24ª volta por acidente na 1ª volta



- Classificação do Mundial de Fórmula 1:



. Campeonato de pilotos:



1. Max Verstappen (HOL) 314 pts



2. Sergio Pérez (MEX) 189



3. Fernando Alonso (ESP) 149



4. Lewis Hamilton (GBR) 148



5. Charles Leclerc (MON) 99



6. George Russell (GBR) 99



7. Carlos Sainz (ESP) 92



8. Lando Norris (GBR) 69



9. Lance Stroll (CAN) 47



10. Esteban Ocon (FRA) 35



11. Oscar Piastri (AUS) 34



12. Pierre Gasly (FRA) 22



13. Alexander Albon (TAI) 11



14. Nico Hülkenberg (ALE) 9



15. Valtteri Bottas (FIN) 5



16. Zhou Guanyu (CHN) 4



17. Yuki Tsunoda (JAP) 3



18. Kevin Magnussen (DIN) 2



19. Logan Sargeant (EUA) 0



20. Nyck de Vries (HOL) 0



21. Daniel Ricciardo (AUS) 0



. Campeonato de construtores:



1. Red Bull 503 pts



2. Mercedes 247



3. Aston Martin-Mercedes 196



4. Ferrari 191



5. McLaren-Mercedes 103



6. Alpine-Renault 57



7. Williams-Mercedes 11



8. Haas-Ferrari 11



9. Alfa Romeo-Ferrari 9



10. AlphaTauri-Red Bull 3