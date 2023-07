Zverev é campeão do ATP 500 de Hamburgo, seu primeiro título desde novembro de 2021

436

O tenista alemão Alexander Zverev, ex-número 2 do mundo e atualmente o 19º, conquistou neste domingo (30) o ATP 500 de Hamburgo, seu primeiro título desde novembro de 2021 e desde a grave lesão que sofreu no tornozelo nas semifinais de Roland Garros em 2022.



No saibro de Hamburgo, Zverev venceu na final o sérvio Laslo Djere (57º) por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 50 minutos, e somou seu 20º título ATP.



O alemão, que não levantava um troféu desde o ATP Finals de 2021, em Turim, fez também sua primeira final em um ano, depois de cair nas semifinais em quatro torneios (Dubai, Genebra, Roland Garros e Halle).



A última decisão que tinha disputado foi a do Masters 1000 de Madrid em 2022, apenas algumas semanas antes da grave lesão de ligamentos do tornozelo que sofreu em Roland Garros, que o manteve afastado das quadras por vários meses.



Com o título deste domingo, Zverev se tornou o primeiro jogador alemão a vencer em Hamburgo desde 1993, quando Michael Stich foi o campeão do torneio.