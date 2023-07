PSG contrata Arnau Tenas, goleiro do Barça B

436

O Paris Saint-Germain anunciou neste domingo (30) a contratação do goleiro espanhol Arnau Tenas (22 anos), do Barça B, por três temporadas.



Tenas tem o perfil do goleiro que joga bem com os pés, como gosta o novo técnico do PSG, Luis Enrique, que tem os mesmos representantes do jogador, o ex-zagueiro Carles Puyol e o ex-volante Iván de la Peña.



O goleiro espanhol chega para ser o reserva do italiano Gianluigi Donnarumma, quando o clube parisiense tenta negociar o costarriquenho Keylor Navas, que retornou do empréstimo ao Nottingham Forest, e Sergio Rico ainda se recupera do acidente de cavalo que sofreu na Espanha.



Campeão europeu Sub-19 em 2019 e finalista da última Eurocopa Sub-21, Tenas nunca jogou no time principal do Barcelona.