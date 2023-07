436

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, foi campeã neste domingo (30) do WTA 250 de Varsóvia, ao derrotar na final a alemã Laura Siegemund (153ª).



Jogando em casa, Swiatek não teve dificuldades para fechar o duelo em 2 sets a 0, com parciais 6-0 e 6-1, em uma hora e oito minutos.



A polonesa de 22 anos não perdeu um set sequer no torneio e chegou ao seu 15º título WTA, o quarto em 2023.



- Resultado da final do WTA 250 de Varsóvia:



Iga Swiatek (POL) x Laura Siegemund (ALE) 6-0, 6-1