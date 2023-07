436

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu neste domingo (30) com tranquilidade o Grande Prêmio da Bélgica, sua oitava vitória consecutiva na temporada.



Depois de largar na terceira fila, na sexta posição, devido a uma punição por ter trocado o câmbio de seu carro, Verstappen voou no circuito de Spa-Francorchamps e cruzou a linha de chegada à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largou na pole.