Drones ucranianos atacam prédios russos

Em meio a negociações de paz, a guerra entre Ucrânia e Rússia ganhou um novo capítulo. De acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, três drones ucranianos foram abatidos na capital do país liderado por Putin na madrugada deste domingo (30/7). Os equipamentos haviam atacado prédios no centro da cidade.

Em meio a negociações de paz, a guerra entre Ucrânia e Rússia ganhou um novo capítulo. De acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, três drones ucranianos foram abatidos na capital do país liderado por Putin na madrugada deste domingo (30/7). Os equipamentos haviam atacado prédios no centro da cidade.

Ainda segundo o líder da cidade, os edifícios foram danificados, mas não houve feridos. Com o incidente, o trânsito aéreo no local foi suspenso.

Trânsito aéreo foi suspenso após ataque (foto: Redes sociais)

Segundo imagens que circulam nas redes sociais, as fachadas dos prédios foram parcialmente destruídas, e havia destroços nas ruas. Na parte atingida estão as sedes de diversos ministérios russos e a construção de um arranha-céu.

Testemunhas ouvidas pela imprensa local afirmam que um dos locais seria um edifício de 50 andares, que abriga escritórios do Ministério da Digitalização. Mas a informação não foi confirmada

O governo russo se referiu ao incidente como uma "tentativa de atentado terrorista por parte do regime de Kiev". Mas a Ucrânia não assumiu a autoria do ataque.