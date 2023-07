Enfermeira americana é sequestrada com o filho no Haiti (ONG)

436

Uma enfermeira americana e seu filho foram sequestrados no Haiti nesta semana, anunciou neste sábado uma ONG cristã, depois que os Estados Unidos ordenaram a saída daquele país de seus funcionários não essenciais.



"Podemos confirmar que Alix Dorsainvil, mulher do nosso diretor, e seu filho foram sequestrados na manhã de quinta-feira, 27 de julho, em nossa sede perto de Porto Príncipe", informou a organização El Roi Haiti.



Procurado pela AFP, o Departamento de Estado disse estar "a par de informações sobre o sequestro de dois cidadãos americanos no Haiti". "Estamos em contato regular com as autoridades haitianas e continuaremos trabalhando com elas."



Na tarde do dia do sequestro, os Estados Unidos ordenaram a saída de seus funcionários não essenciais e de suas famílias do Haiti, e pediram aos cidadãos americanos que deixassem aquele país o quanto antes, devido à insegurança e violência das gangues, que controlam cerca de 80% da capital.



"Estamos muito concentrados em tentar colocar em prática o necessário para uma força multinacional, incluindo encontrar uma nação líder que se encarregue da mesma", declarou na madrugada de hoje o secretário de Estado americano, Antony Blinken, antes da divulgação do sequestro.