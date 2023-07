Inter Miami contrata promessa argentina Facundo Farías

436

O Inter Miami anunciou neste sábado (29) a contratação do meio-campista argentino Facundo Farías, de 20 anos, promessa do Colón de Santa Fé.



Farías assinou contrato com o time americano até 2026, com opção de renovação até 2028.



"Facundo é um jogador promissor e estamos empolgados por trazê-lo ao Inter Miami. Acreditamos que ele poderá atingir seu potencial aqui e nos dar opções em várias posições", disse em comunicado o diretor esportivo do time da Flórida, Chris Henderson.



"Estou muito satisfeito com esta transferência. O Inter Miami é um clube importante, com uma ambição incrível, estou emocionado por fazer parte do projeto ao lado de grandes jogadores, treinadores e integrantes da equipe", afirmou Farías.



O Inter Miami não informou o valor da negociação, mas segundo a imprensa local o time desembolsou cerca de US$ 5 milhões (R$ 23 milhões na cotação atual).



Desde que estreou no time profissional, em 2019, Facundo Farías fez 95 jogos pelo Colón, oito deles pela Copa Libertadores, nos quais marcou três gols.



O Inter Miami, comandado pelo técnico argentino Gerardo Martino, está protagonizando o período de contratações mais movimentado da MLS, com as chegadas de Lionel Messi e seus ex-companheiros de Barcelona Sergio Busquets e Jordi Alba.



Além dos veteranos e de Farías, o clube tem interesse em outro jovem argentino, o meio-campista Tomás Avilés, do Racing.