Jovem alemã Akugue surpreende e é finalista do WTA de Hamburgo

A jovem tenista alemã Noma Noha Akuge, 207ª do mundo, escreveu um novo capítulo em sua incrível semana nas quadras de saibro de Hamburgo, na Alemanha, ao se classificar para a final nesta sexta-feira (28), com uma vitória sobre a russa Diana Shnaider (101ª).



Akugue, de 19 anos, nascida na periferia de Hamburgo, filha de pais nigerianos, participa como convidada do torneio, o primeiro de sua carreira no circuito WTA, e venceu Shnaider por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-3.



Nas quartas de final, Akugue havia derrotado a italiana Martina Trevisan (76ª), semifinalista em Roland Garros em 2022.



Sua adversária na final será a holandesa Arantxa Rus (60ª), que venceu a australiana Daria Saville por 2-6, 6-3 e 6-1.



--- Resultados desta sexta-feira do WTA de Hamburgo:



. Simples feminino (semifinais):



Noma Noha Akuge (ALE) x Diana Shnaider (RUS) 6-3, 6-3



Arantxa Rus x Daria Saville (AUS) 2-6, 6-3, 6-1