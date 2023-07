436

Quatro soldados australianos estão desaparecidos após um acidente de helicóptero na costa nordeste do país, o que levou à paralisação de exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos, disse neste sábado (29, noite de sexta em Brasília) o ministro da Defesa australiano, Richard Marles.



O helicóptero MRH-90 Taipan caiu no mar na noite de sexta-feira. Quase 12 horas depois, "os quatro tripulantes ainda precisam ser encontrados", disse Marles.



As autoridades de Defesa anunciaram a paralisação de importantes manobras conjuntas entre Estados Unidos e Austrália, que mobilizam cerca de 30.000 efetivos, enquanto a busca pelos desaparecidos continua.